ماكرون في إسرائيل.. ويحذر من "الظل المظلم" لمعاداة السامية

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن فرنسا مصممة على محاربة الكراهية والتعصب اللذين غذيا زيادة حادة في معاداة السامية في بلاده أثناء لقائه بالناجين من المحرقة خلال زيارته لإسرائيل.



وكان ماكرون هو واحد من العشرات من قادة العالم الذين يحضرون الأحداث في مركز نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز.



وقال ماكرون لأفراد من حوالي 100000 مواطن فرنسي إسرائيلي "يجب الخوف من الظل المظلم لمعاداة السامية من جديد".



وأضاف: "عادت معاداة السامية، وفرنسا لن تقبل".



وقال أيضًا "لقد استجبت للدعوة للحضور إلى ياد فاشيم لأقول إن هذا لن يحدث أبدًا مرة أخرى، إنها معركة لم تُربح أبدًا، مضيفًا "إصراري على التصرف في هذا هو كلي".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، التقى ماكرون بالناجين الفرنسيين من المحرقة في نصب تذكاري بالقرب من القدس لحوالي 76000 يهودي ألقي القبض عليهم في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ونقلوا في ظروف رهيبة في عربات السكك الحديدية إلى معسكرات الموت مثل أوشفيتز، حيث توفي معظمهم.



وفي عام 1995، أقر الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، رسميًا لأول مرة بالتواطؤ الفرنسي في عمليات الترحيل أثناء الحرب. ولكن في عام 2009 فقط اعترفت أعلى محكمة في فرنسا بمسؤولية الدولة.



وكشف استطلاع للرأي نشرته يوم الثلاثاء مؤسسة فوندابول الفرنسية واللجنة اليهودية الأمريكية أن 70 في المائة من اليهود الذين يعيشون في فرنسا اليوم كانوا ضحايا معاداة السامية.



ويوجد في فرنسا أكبر جالية يهودية في أوروبا - حوالي 550.000 - وارتفعت الأعمال المعادية للسامية بنسبة 70٪ في كل من العامين الماضيين. وتم الإبلاغ عن أكثر من 500 في عام 2018 وحده.



وفي الشهر الماضي، تم تدنيس عشرات المقابر اليهودية في مقبرة بشرق فرنسا، قبل ساعات من تبني المشرعين قرارًا يربط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.



وألقى المعلقون باللوم في تصاعد الهجمات المعادية للسامية على التحريض من قبل الدعاة الإسلاميين، والبعض الآخر على ظهور معاداة الصهيونية - معارضة لوجود إسرائيل كوطن للشعب اليهودي.



وانضم ماكرون والناجون الفرنسيون من الهولوكوست إلى طلاب جامعيين شبان في احتفال رسمي في النصب التذكاري لروجليت، غرب القدس، لتذكر اليهود الفرنسيين الذين تم ترحيلهم بين عامي 1942، و1944. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



