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محمد كشك يطالب صناع السينما بإنتاج أعمال تعكس صورة المعاق الحقيقية

الخميس 23/يناير/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد كشك، إن السينما المصرية هي اللاعب الرئيسي في تشكيل وجدان هذا الشعب والشعب العربي بأكمله، مشددًا على ضرورة أن يتم تغيير صورة المعاق العالقة في ذهن الناس، وصورة المواطنين العالقة بأذهان المعاقين من خلال الأعمال الفنية، مطالبًا منتجي السينما المصرية بالقيام بدورهم تجاه اوطانهم وشعوبهم العربية بإنتاج أفلام سينمائية وأعمال درامية تغير نظرة المجتمع والشعوب للمعاق.

وناشد "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، اليوم الأربعاء، كل من يعمل بمجال الانتاج السينمائي أن يتجه لعكس صورة المعاق الحقيقة الصحيحة اللائقة المحترمة، موضحًا أن من بين المعاقين آدباء مثل طه حسين، وشعراء مثل عبد الله البرادوني، وهو أول من عبر المانش في مصر والعالم من المعاقين مثل خالد حسان، وهما رجال أعمال مثل عمرو حسن.

وشدد، على أنه من العيب أن يتم تقديم المعاق بالأعمال الفنية على أنه متسول، أو أنه كم مهمل، أو أنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه.
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الكلمات المفتاحية

محمد كشك ذوي الهمم المعاقين السينما

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