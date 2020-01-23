خبير دولي: الشرطة المصرية تسابق الجريمة بضبطها أو وأدها

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن الشرطة المصرية تطور نفسها، ونحن شهدنا في المرحلة الأخيرة الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية والإجرامية بالاستعانة بالأجهزة الحديثة، وهي تسابق الجريمة بوأدها أو ضبطها.



وأوضح "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن خلق البيئة المحيطة برجال الشرطة التي تستلزم ان يكون محتشدًا في اليسر قبل العسر باليقظة التامة والتطور العلمي، منوهًا أن مصر ترسل بعثات لجميع دول العالم، وتستطيع أن تمد جميع دول العالم بمعلومات عن محاولات إرهابية كانت تتم في أراضيها، مستدلًا على ذلك بتصريح رئيس المخابرات الروسية أنه استطاع وأد عمليه إرهابية من خلال المعلومات التي حصل عليها من مصر.



وشدد خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أنه لا بد أن يتكاتف الرأي العام في الدولة مع الأنظمة الشرطية ورفع الحث الأمني، وتم هذا في مصر، فنجد أنه أثناء مكافحة الجريمة يرتبط الأهالي بأجهزة الشرطة وشهدنا ذلك في أحداث كثيرة وهذا مطلوب لاستقرار الوطن.

