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علماء يطورون لقاح لمكافحة "كورونا الجديد" ويحذرون: "لن يتم قبل سنوات"

الخميس 23/يناير/2020 - 02:59 م
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مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
هديل هاشم
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ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن علماء أمريكيون يعملون بالفعل على تطوير لقاح ضد "فيروس كورونا" الجديد الذي أودى العشرات في الصين، حيث نشأ، وانتشر إلى أكثر من 500 شخص هناك وفي خمس دول أخرى.

وعلقت الصحيفة أن الأمل الآن هو أن اللقاح يمكن إعادة تجهيزه لمنع الفيروس المكتشف حديثًا والذي أصاب حتى الآن 532 شخصًا.

وصرح الدكتور "بيتر هوتز"، عميد طب المناطق الحارة في كلية بايلور للطب، والذي يساهم في هذا الجهد، لصحيفة "دايلي ميل" أنه من المحتمل أن تمر سنوات قبل أن يصنع اللقاه ليناسب الفيروس الجديد ويخضع لاختبار السلامة.

وقالت الصحيفة، إن تفشي عدوى الجهاز التنفسي الشبيه بالالتهاب الرئوي الحاد يؤدي إلى زيادة المخاوف الوبائية من وصوله إلى الولايات المتحدة مع الحالات المشتبه فيها في المكسيك وكولومبيا والمملكة المتحدة وأستراليا.

ينتمي المرض الجديد، الذي يشار إليه حاليًا باسم 2019-nCoV، لنفس عائلة الفيروسات التي ينتشر مرض السارس، والتي اندلعت في الصين في عام 2003 وتسببت في مقتل 774 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقرر، اليوم الخميس، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس جديد يشبه الانفلونزا ينتشر داخل الصين وخارجها.

وإذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه هي الحالة الطارئة الدولية السادسة للصحة العامة التي يتم الإعلان عنها في العقد الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس: "القرار اتخذه بجدية بالغة وأنا مستعد فقط لاتخاذه مع الأخذ في الاعتبار كل الأدلة".

وأضاف: "هذا وضع متطور ومعقد، ويعمل فريقنا في الصين مع خبراء محليين ومسؤولين للتحقيق في تفشي المرض".

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مكافحة فيروس كورونا لقاح كورونا الجديد علماء الصين وفيروس كورونا الجديد

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