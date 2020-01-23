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استبعاد كاسونجو وجمعة و5 لاعبين من قائمة الزمالك ضد مازيمبي

الخميس 23/يناير/2020 - 02:45 م
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كاسونجو
كاسونجو
هاني عصام
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استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وعبد الله جمعة للإصابة  وكاسونجو لعدم الجاهزية ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وكريم بامبو ومحمد صبحي لأسباب فنية من قائمة فريقه لمباراة مازيمبي الكونغولي غدًا في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وخرج الكونغولي كابونجو كاسونجو من قائمة الزمالك ومازيمبي لعدم اكتمال جاهزيته ورغبة كارتيرون في الوصول به لأعلى فورمة.

 

ووضع الجهاز الفني برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب من أجل تجهيزه لخوض اللقاءات خلال الفترة المقبلة.

 

وأعاد الزمالك مهاجمهم الكونغولي مؤخرا وقيده بشكل رسمي في قائمة الفريق لسد النقص في الخط الهجومي.

 

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي في التاسعة من مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب السلام الدولي.

 

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