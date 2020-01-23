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"روتانا" تطرح أغنية "هتان" للفنان ماجد المهندس

الخميس 23/يناير/2020 - 01:57 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت شركة روتانا عبر موقعها الرسمي، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، أغنية جديده تحل اسم "هتان" للنجم ماجد المهندس.

وتخطت مشاهدات الأغنية في أقل من ساعة الـ 10 آلاف مشاهدة.

كلمات الأغنية

" الليالي برد واشواقي هبوب والشتا يذبح واشوفك بأوله، يا غناه الروح ما غيرك ينوب والتعب راحة معك واستسهله، وانت في صدري مقدر ومحسوب وبعيوني لك مقام ومنزله، جيت لك ولهان وعيونك دروب ما حسبت حساب دربك ما اطوله، عن جمالك ما قدرت ابعد واتوب كيف اتوب، وربي اللي كمله كن في عينك نزاعات وحروب ترمي القلب بسهمها وتقتله، يا حبيبي والهوى نبض القلوب وكل نبضه بالغلا مسترسله، كنها الهتان في عرض النصوب يحي اوراق الغصون الممحلة."

والأغنية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه، والحان أحمد الهرمي، وانتاج شركة روتانا.



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الكلمات المفتاحية

ماجد المهندس كلمات اغنية هتان روتانا

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