أول تعليق من مدافع الأهلي بعد الانتقال إلى سموحة

قال محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي إنه سيبذل قصاري جهده مع ناديه الجديد سموحة والذي نجح في استعارته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وأضاف عبد المنعم، عقب رحيله إلى سموحة، أنه سيقاتل مع الفريق حتى يعود مجددا لصفوف النادي الأهلي،موضحا أن ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر وجهة نظر فنية ويجب عليه احترامها.



وأضاف:" اختيار حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، لي يضع على عاتقي مسئولية كبيرة ، واؤكد ان هدفي مع الفريق السكندري هو الفوز بجميع المباريات والتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم".



وأتم نادي سموحة تعاقده مع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



ونجحت المفاوضات التي قادها فرج عامر رئيس النادي السكندري مع مسئولو الأهلي للحصول على خدمات صلاح وعبد المنعم.





ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق السكندري خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء مهمته مع الفريق السكندري.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.