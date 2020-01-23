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بريطانيا تتوقع ارتفاع عدد القتلى بسبب فيروس كورونا الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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صرح وزير الصحة البريطاني، اليوم الخميس، بأنه من المحتمل أن يكون عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أعلى من العدد المؤكد حتى الآن، ومن المحتمل أن يرتفع عدد القتلى، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال وزير الصحة مات هانكوك أمام البرلمان"لقد تم احتواء جميع الوفيات حتى الآن في البر الرئيسي للصين، ومع ذلك، فإن هذا الوضع يتطور بسرعة ومن المرجح أن يكون عدد الوفيات والاصابات أعلى من تلك التي تم تأكيدها حتى الآن وأتوقع زيادتها".

وأضاف هانكوك: "تم الآن اكتشاف عدد صغير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في بلدان أخرى مثل تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة".

وفي غضون ذلك، أغلقت الصين اليوم الخميس مدينتين في مركز تفشي فيروس كورونا جديد، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 اخرين، بينما تتدافع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.

وقال هانكوك: "لا توجد حالات مؤكدة لهذه العدوى الجديدة في المملكة المتحدة حتى الآن".
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الكلمات المفتاحية

وزير الصحة البريطاني و فيروس الصين فيروس كورونا الجديد فيروس الصين

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