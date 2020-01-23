بعد مرور 9 سنوات.. تعرف على ما قاله السيسي عن ثورة 25 يناير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيد الشرطة المصرية يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري.





وتوجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، بتحية تقدير واعتزاز لأبناء مصر الكرام في هذه المناسبة الغالية، متطلعًا أن يستكمل مسيرة البناء والتنمية ليوفر لمصر وشعبها واقعًا جديدًا ومتطورًا.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث كرم الرئيس السيسي، عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.



