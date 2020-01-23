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بعد مرور 9 سنوات.. تعرف على ما قاله السيسي عن ثورة 25 يناير
الخميس 23/يناير/2020 - 01:38 م
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رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيد الشرطة المصرية يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري.
وتوجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، بتحية تقدير واعتزاز لأبناء مصر الكرام في هذه المناسبة الغالية، متطلعًا أن يستكمل مسيرة البناء والتنمية ليوفر لمصر وشعبها واقعًا جديدًا ومتطورًا.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث كرم الرئيس السيسي، عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
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