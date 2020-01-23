كامبوس: لهذه الأسباب رحلت عن الأهلي واخترت سموحة

أكد محمد عبد المنعم كامبوس مدافع الأهلي الشاب والمنتقل حديثًا لصفوف نادي سموحة بأنه اختار الانضمام للنادي السكندري من أجل الظهور بشكل مميز معه والعودة للنادي الأحمر عقب نهاية فترة الإعارة.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"اخترت سموحة والانتقال إليه لكي أقاتل وأموت نفسي في الملعب من أجل العودة للنادي الأهلي، وإن شاء الله أبذل قصارى جهدي حتى أظهر للجميع قدراتي".

وتابع كامبوس :"عدم مشاركتي مع الفريق الأول في الأهلي والاكتفاء في التدريبات فقط هي وجهة نظر فنية بحتة للجهاز الفني وأقدرها وأحترمها".

وزاد :"طموحي مع سموحة هو المشاركة بشكل أساسي مع الفريق وأن نحقق الانتصارت في المباريات، ونحتل مكانة متقدمة بجدول الدوري.. الكابتن حمادة صدقي المدير الفني لسموحة هو من اختارني للانضمام للفريق السكندري وهو يعلم قدراتي جيدًا حيث تولى تدريبي في منتخب الشباب".

وواصل :"هذا الاختيار يجعلني أبذل قصى جهدي ويضع على عاتقي مسئولية كبيرة جدًا وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وأعده بأنني سأموت نفسي في الملعب".