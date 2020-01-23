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تفاصيل جلسة كارتيرون والشيشيني قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

الخميس 23/يناير/2020 - 12:20 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع سامي الشيشيني المدرب العام على هامش مران اليوم الخميس.

وجاءت جلسة كارتيرون مع الشيشيني لوضع بعض اللمسات النهائية على قائمة الفريق قبل مواجهة الغد أمام مازيمبي الكونغولي والتطرق للحالة الفنية والبدنية للاعبين وقائمة المباراة.

ويعلن الجهاز الفني عن قائماه لمباراة الغد عقب انتهاء المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها باستاد السلام.

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