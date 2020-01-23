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صحة قنا: إحلال وتجديد ٥٩ ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات

الخميس 23/يناير/2020 - 11:57 ص
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جهاز غسيل كلوي
جهاز غسيل كلوي
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية ستقوم بإحلال وتجديد ٥٩ ماكينة غسيل كلوي، بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي، بمستشفيات المحافظة.

وأضافت أن  ذلك في إطار في تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمواطنين حرصا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح أنه سيتم إحلال وتركيب ٥٩ ماكينة جديدة، وأكثر تطورا في عمليات الغسيل الكلوي، لخدمة المرضى بمستشفيات قنا العامة والمركزية، بمختلف مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي بناءات على تعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوي بجميع وحدات ومراكز الغسيل التابعة لوزارة الصحة بمختلف المحافظات، وسرعة البدء الفوري في إحلال وتجديد الماكينات التي تجاوزت ٤٠ ألف ساعة عمل أو ١٠ سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل.
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الكلمات المفتاحية

وكيل وزارة الصحة بقنا مديرية الصحة صحة قنا

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