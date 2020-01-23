تعيينات جديدة بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارا بتعين الدكتور أشرف عبد الحميد فاروق، الأستاذ بقسم الكمياء بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون الدرسات العليا والبحوث.



كما أصدر قرارا بتكليف عمر محمد منيب، كبير أخصائيين أعلام، بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية، لوظائف الإعلام، للقيام بعمل مدير عام العلاقات العامة والإعلام لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.



رئيس الجامعة أصدر أيضًا قرارا بتكليف هويدا فوزي أحمد الشيخ، كبير إخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بعمل أمين كلية الإداب بدرجة مدير عام لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.



من ناحيته، قال الدكتور جمال السعيد، إن الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات ومديري العموم، وذلك في إطار خطتها لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

