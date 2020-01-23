زلزال قوي يضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وضرب الزلزال ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران مساء أمس الاربعاء،ب حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ووقع الزلزال على عمق 21 كم من سطح الأرض، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية جراء الزلزال.