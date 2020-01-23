Advertisements
Advertisements
Advertisements

زلزال قوي يضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران

الخميس 23/يناير/2020 - 11:03 ص
Advertisements
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

                                        

وضرب الزلزال ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران مساء أمس الاربعاء،ب حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

 

ووقع الزلزال على عمق 21 كم من سطح الأرض، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية جراء الزلزال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة هرمزكان زلزال جنوب ايران ايران

أخبار تهمك

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 12 ساعة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 13 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ نصف ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ ساعة

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات الحرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

إصابة جديدة في ريال مدريد

10:08 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

10:44 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status