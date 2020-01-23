شركة"مياه سوهاج" تجرى تجارب لإنتاج السماد العضوي





صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة بدأت فى تنفيذ تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة.





وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، مشيراً إلى أنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.





وأضاف: الهدف من التجربة هو استخدام السماد العضوي المنتج في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو، موضحاً أنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة وبعض فروعها، ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء لإنتاج السماد العضوي والذى يتطلب مدة شهرين لإتمام دورة إنتاجه.​











