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"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

الخميس 23/يناير/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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حذر الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق في الصباح الباكر، موضحًا أن هذه هي الظاهرة المؤثرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مناشدًا قائدي المركبات خاصة المتجهين على الطرق السريعة، بإتباع تعليمات المرور، وترك مسافات بينية كافية بين السيارة والسيارة التي أمامه، وإضاءة النور، وتخفيض السرعة لحدود الأمان بالقيادة.

وأوضح "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الخميس، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية تنعدم على القاهرة.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من السبت المقبل سيكون هناك حالة استقرار شامل في الأحوال الجوية، مشددًا على أنه يمكن لجميع المواطنين الاستمتاع بالأماكن السياحية المبهجة على مستوى الجمهورية. 
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