تفاصيل مخططات أردوغان الخبيثة للسيطرة على نفط الصومال

كشفت الكاتبة أماني البكري، مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخبيثة للسيطرة على مقدرات الصومال.

وقالت الكاتبة، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام، اليوم الخميس، إن خطة أردوغان الخبيثة بدأت بحجة إنقاذ البلد الأفريقي من الفوضى، ثم توالت الخطوات بإنشاء قاعدة عسكرية والتنقيب عن النفط.

وأضافت البكري، أن أطماع أردوغان بدأت واضحة في الصومال ليست مستجدة، فاختراق مفاصل تلك الدولة بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن تحت ذريعة المساعدة على تجاوز تداعيات الحروب الأهلية والمجاعات والصراعات الدامية.

وبحسب تصريحات الكاتبة، أن تصريحات الرئيس التركي عن تلقي بلاده دعوة للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لهذا البلد، أظهر مخطط أردوغان لابتلاع ثروات الصومال والاستفادة من موقعه الاستراتيجي المطل على القرن الأفريقي والمحيط الهندي،.

وكان أردوغان، قد صرح على متن طائرته العائدة من برلين بعد مشاركته في مؤتمر ليبيا: "ظهرت كشارة لإخراج الأطماع التركية من السر إلى العلن ومحاولة تبريرها ومنحها غطاء لشرعنتها".