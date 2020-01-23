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عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

الخميس 23/يناير/2020 - 10:44 ص
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رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ68، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، وعدد كبير من القيادات الأمنية، بمقر أكاديمية الشرطة.

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