مشروبات للطفل الرضيع في ليالي الشتاء الباردة

حذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس في الليل، وتعرض معظم المناطق للصقيع، مما يدفع الأمهات إعطاء أطفالهن الرضع المشروبات الدافئة باستمرار في ليالي الشتاء الباردة، ومن المشروبات التي يحرص الأمهات على إعطائها لأطفالهن من عمر 4-6 شهور للتدفئة، ما يلي:





اليانسون

اليانسون يمتلك العديد من الفوائد للأطفال، يساعد على تدفئتهم في الشتاء، ويساعدهم على النوم بعمق، وتخفيف المغص وألم المعدة والسعال، والقضاء على أعراض البرد المبكرة، وأفضل طريقة لتحضيره هو غليه وتركه لييبرد ثم وضعه في الببرونة وإعطائه لصغيرك.





الكاموميل

الكاموميل أو البابونج له العديد من الفوائد للأطفال والكبار، فهو يقلل من المغص لدى الرضع، ويعالج الإمساك وحساسية الصدر.





النعناع

يجعلهم ينامون نومًا عميقًا، ويجنبك استخدام أدوية المغص والسعال، ويساعد على علاج مشاكل المعدة المختلفة، ومنها الغازات التي تقلق نوم الرضيع في الليل، اعطيه لصغيرك قبل النوم بساعة.





الكراوية

يعالج الانتفاخات والغازات التي تصيب رضيعك، والأفضل عدم غلي بذور الكراوية، بل وضعها على الماء المغلي وتركها حتى تصبح دافئة، ثم تصفية البذور وتقديمها للرضيع.





التليو

يساعد على التخلص من الشعور بالبرد، وتهيئة الصغير للنوم، وعلاج ناجح للمغص والغازات لدى الرضع.