Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشروبات للطفل الرضيع في ليالي الشتاء الباردة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس في الليل، وتعرض معظم المناطق للصقيع، مما يدفع الأمهات إعطاء أطفالهن الرضع المشروبات الدافئة باستمرار في ليالي الشتاء الباردة، ومن المشروبات التي يحرص الأمهات على إعطائها لأطفالهن من عمر 4-6 شهور للتدفئة، ما يلي:

اليانسون
اليانسون يمتلك العديد من الفوائد للأطفال، يساعد على تدفئتهم في الشتاء، ويساعدهم على النوم بعمق، وتخفيف المغص وألم المعدة والسعال، والقضاء على أعراض البرد المبكرة، وأفضل طريقة لتحضيره هو غليه وتركه لييبرد ثم وضعه في الببرونة وإعطائه لصغيرك.

الكاموميل
الكاموميل أو البابونج له العديد من الفوائد للأطفال والكبار، فهو يقلل من المغص لدى الرضع، ويعالج الإمساك وحساسية الصدر.

النعناع
يجعلهم ينامون نومًا عميقًا، ويجنبك استخدام أدوية المغص والسعال، ويساعد على علاج مشاكل المعدة المختلفة، ومنها الغازات التي تقلق نوم الرضيع في الليل، اعطيه لصغيرك قبل النوم بساعة.

الكراوية
يعالج الانتفاخات والغازات التي تصيب رضيعك، والأفضل عدم غلي بذور الكراوية، بل وضعها على الماء المغلي وتركها حتى تصبح دافئة، ثم تصفية البذور وتقديمها للرضيع.

التليو 
يساعد على التخلص من الشعور بالبرد، وتهيئة الصغير للنوم، وعلاج ناجح للمغص والغازات لدى الرضع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لرضيع حالة الطقس الطقس البارد الطفل الرضيع

أخبار تهمك

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 13 ساعة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات الحرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تعرفي على فوائد اليانسون للطفل الرضيع

هكذا تقللين من أعراض المغص عند طفلك الرضيع

نصائح للأمهات.. تعرفي على طرق العناية بالطفل في الطقس السيء

خطوات هامة لعلاج المغص عند الطفل الرضيع

توصيات مهمة عن شرب اليانسون للأطفال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

إصابة جديدة في ريال مدريد

10:08 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

10:44 ص

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status