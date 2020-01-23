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ليبيا: الجيش يواجه مخططات تركيا لإحياء "داعش"

الخميس 23/يناير/2020 - 09:36 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
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يواصل الجيش الليبي تصديه لمخططات تركيا، لمحاولة إحياء تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ومساعدة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفه.

 

وفي مؤتمر صحفي من بنغازي قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن التنظيم الإرهابي يحاول التمركز في الجنوب الليبي لإعادة تنظيم صفوفه في مرزق وسبها وجنوب غدوة، لتأمين خطوط مواصلات التنظيم مع سراياه في النيجر ومالي وعدة دول أخرى.

 

وأضاف المسماري، أنه تم نقل عدد من إرهابي تنظيم داعش الهاربين من السجون السورية إلى طرابلس عبر تركيا، مشيرًا إلى أن وجود عدد من العناصر ليسوا من ذوي البشرة السمراء وسيتم التعامل معهم.

 

 ورصد الجيش الليبي جميع الإرهابيين الذين دخلوا إلى البلاد سواء من السوريين أو غيرهم، وأن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها جميع أسمائهم وصورهم والمعلومات الأخرى كمن يمولهم ومن أين وكيف أتوا إلى ليبيا.

 

وأعلن الجيش الليبي رسميا تطبيق وتفعيل الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس بشكل كامل واستخدام القاعدة العسكرية للطيران المدني والعسكري على السواء، مع تمسكه بوقف إطلاق النار مع الخروقات المتتالية من قبل المليشيات وزيادة الدعم التركي وتحويل مطار معيتيقة إلى قاعدة عسكرية تركية تنطلق منها العمليات ضد الجيش الليبي.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا داعش تركيا الجيش الليبي

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