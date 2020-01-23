سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2020 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2020 أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس في بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول وجاء سعر الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند معدلات نحو 15.77 جنيه، و15.85 جنيه.



وسجل سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.



وواصل سعر الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.







البنك



سعر شراء الدولار



سعر بيع الدولار



سعر الدولار في البنك المركزي



15.7384



15.8634



سعر الدولار في البنك الأهلي



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك مصر



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك القاهرة



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك قناة السويس



15.76



15.86



سعر الدولار في العربي الأفريقي



15.73



15.83



سعر الدولار في بنك بلوم



15.75



15.85



سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي



15.77



15.85



سعر الدولار في بنك SAIB



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك مصر إيران



15.74



15.84



سعر الدولار في بنك HSBC



15.76



15.86



سعر الدولار في المصرف العربي



15.73



15.83



سعر الدولار في الكويت الوطني



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك عودة



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك المشرق



15.78



15.88



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



15.76



15.86



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي



15.76



15.86



سعر الدولار في المصرف المتحد



15.76



15.86



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي



15.76



15.86



سعر الدولار في بنك الإسكندرية



15.74



15.84



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



15.73



15.83



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول



15.76



15.86





