رئيس جامعة دمياط يحذر من استغلال اسمها لتحقيق مصالح شخصية

قال الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، إنه تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس بعدم استخدام اسم الجامعة في أي نشاط شخصي.





وأضاف رئيس الجامعة في بيان له: مع الالتزام بالتقاليد الجامعية في التعامل مع القيادات الجامعية واحترام التدرج الوظيفي، وعدم خلط المصالح الخاصة والطموح الشخصي بالأنشطة الطلابية والمجتمعية التي تنظمها الجامعة، وعدم استغلال اسم الجامعة وأنشطتها المختلفة؛ لتحقيق مآرب وغايات خاصة.





فى سياق آخر تقرر اشتراك كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية في تزيين اثنين من ميادين المحافظة بتماثيل لأبطال القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



