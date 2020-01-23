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الصين تغلق المدينة مركز تفشي فيروس كورونا الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أغلقت السلطات في الصين مدينة يقطنها 11 مليون شخص تعتبر مركزًا لتفشي فيروس كورونا الجديد والذي أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 600 آخرين، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم للوقاية من حدوث وباء عالمي.

وقالت الحكومة المحلية في ووهان، إنها ستغلق جميع شبكات النقل الحضري وتوقف الرحلات الجوية المغادرة من الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس. لكن وسائل الإعلام المحلية قالت، إن بعض شركات الطيران تعمل بعد الموعد النهائي، حسب وكالة رويترز.

تبث وسائل الإعلام الحكومية صورًا لأحد مراكز النقل الرئيسية في ووهان، محطة السكك الحديدية هانكو، شبه مهجورة، مع إغلاق البوابات أو حجبها. وتحث الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة، إلا في ظروف خاصة.

وقال أحد السكان لـ"رويترز"، إن الحراس كانوا يقومون بدوريات في الطرق السريعة الرئيسية رغم أن إشعار الإغلاق لم يذكر السيارات الخاصة التي تغادر المدينة بينما أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في محطات الوقود.

ويخشى مسؤولو الصحة من تسارع معدل انتقال العدوى حيث أن مئات الملايين من الصينيين يسافرون إلى الداخل والخارج خلال أيام العطلة التي تستمر أسبوعًا في رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ يوم السبت، كما ذكرت وكالة رويترز.

يُعتقد أن سلالة الفيروس التي لم تكن معروفة من قبل ظهرت في أواخر العام الماضي من الحياة البرية المتداولة بشكل غير قانوني في سوق للحيوانات في مدينة ووهان بوسط الصين.

تم اكتشاف حالات في بلدان بعيدة مثل الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس بالفعل في جميع أنحاء العالم.

على النقيض من سريتها الخاصة بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) 2002-2003 التي أودت بحياة حوالي 800 شخص، قدمت الحكومة الشيوعية الصينية هذه المرة تحديثات منتظمة لتجنب الذعر قبل العطلات.

أكدت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، أن السلطات أكدت 571 حالة و 17 حالة وفاة بنهاية يوم الأربعاء. وفي وقت سابق قالت، إنه تم الإبلاغ عن 393 حالة أخرى مشتبه بها.

من بين ثماني حالات معروفة في جميع أنحاء العالم، أكدت تايلاند أربع حالات، في حين أبلغت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة عن حالة واحدة.

تتم مراقبة ما لا يقل عن 16 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع رجل من ولاية واشنطن تم تشخيص إصابته بالفيروس.

انتشار فيروس كورونا في تقرير نشر يوم الأربعاء، قال معهد إمبريال كوليدج في لندن إنه قدر ما مجموعه 4000 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحدها اعتبارًا من 18 يناير، وهو معدل إصابة يستند إلى عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وغيرها.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، إنه خلال زيارة لووهان قال نائب رئيس الوزراء سون تشونلان، إن السلطات يجب أن تكون منفتحة بشأن انتشار الفيروس والجهود المبذولة لاحتوائه.
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