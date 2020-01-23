Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة العالمية" تنظر في إعلان حالة طوارئ عالمية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ستقرر اليوم الخميس، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس جديد يشبه الإنفلونزا ينتشر داخل الصين وخارجها، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه هي الحالة الطارئة الدولية السادسة للصحة العامة التي يتم الإعلان عنها في العقد الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيس: "سيتم النظر في القرار على محمل الجد، وأنا مستعد فقط لاتخاذه مع أخذ كل الأدلة في الاعتبار".

وأضاف: "هذا وضع متطور ومعقد.. يعمل فريقنا في الصين مع خبراء محليين ومسؤولين للتحقيق في تفشي المرض".

وجاء حديثه بعد أن عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا لمدة يوم واحد لفريق خبراء مستقل في جنيف يوم الأربعاء.

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس الفيروس التاجي الجديد في الصين إلى 17 حالة يوم الأربعاء مع تأكيد اصابة أكثر من 540 حالة، مما يزيد من المخاوف من الإصابة بعدوى يشتبه أنها ناشئة عن الحياة البرية المتداولة بشكل غير قانوني.

وقال رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان، إن الأولوية الآن هي العثور على جذور كيفية انتقل الفيروس بين البشر.

وقد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ووهان تغلق شبكات النقل وتوصي المواطنين بعدم مغادرة المدينة.

هذا وقد رفعت اليابان، اليوم الخميس، مستواها الاستشاري للأمراض المعدية في مدينة ووهان الصينية إلى المستوي الثاني، وحثت مواطنيها على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى المكان الذي يعتبر مركزًا لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أصيبت بتفشي فيروس إيبولا، هي الوجهة الأخرى الوحيدة التي تحتفظ بها اليابان بنفس المستوى الاستشاري للسفر.

في نطاق من واحد إلى أربعة، يطلب المستوى الأول من المسافرين توخي الحذر الكافي. يحث المستوى 4 المواطنين على عدم السفر إلى المنطقة واجلاء أولئك الموجودين بالفعل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فيروس الصين الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 9 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 14 ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 14 ساعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن حجم إصابة حارس برشلونة

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تعلن عن حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس الإيبولا

"الإيبولا" يقتل سيدة وحفيدها في أوغندا

الاتحاد الأفريقي ينشر المزيد من خبراء الرعاية الصحية لمعالجة أزمة الإيبولا

رواندا تغلق حدود الكونغو بعد ظهور ثالث إصابة للإيبولا في جوما

الصين.. ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة

"الصحة العالمية": سلالة جديدة من "كورونا" السبب في تفشي الوباء بووهان الصينية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

05:30 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status