Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليابان تحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى الصين

الخميس 23/يناير/2020 - 08:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
رفعت اليابان، اليوم الخميس، مستواها الاستشاري للأمراض المعدية في مدينة ووهان الصينية إلى المستوي الثاني، وحثت مواطنيها على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى المكان الذي يعتبر مركزًا لتفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقد تسبب المرض في مقتل 17 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أصيبت بتفشي فيروس إيبولا، هي الوجهة الأخرى الوحيدة التي تحتفظ بها اليابان بنفس المستوى الاستشاري للسفر.

في نطاق من واحد إلى أربعة، يطلب المستوى الأول من المسافرين توخي الحذر الكافي. يحث المستوى 4 المواطنين على عدم السفر إلى المنطقة واجلاء أولئك الموجودين بالفعل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فيروس الصين اليابان تحث المواطنين على تجنب السفر الي الصين

أخبار تهمك

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

منذ ساعتين

إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

منذ حوالي 6 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حجم إصابة حارس برشلونة

منذ 41 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 14 ساعة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول مخاطر استيراد الفاكهة الهندية

اليابان تخفض مستوى تحذيرات السفر إلى مصر

الحكومة تنفي انتشار فيروس الكبد 'A' داخل محافظة بني سويف

الإمارات تستضيف نقاشات رفيعة المستوى حول تفادي تفشي الأمراض مستقبلاً

زامبيا تكثف عملية فحص الإيبولا عند حدود الدخول الرئيسية للكونغو الديمقراطية

الولايات المتحدة تحذر المواطنين في الصين من تفشي الإلتهاب الرئوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

05:30 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status