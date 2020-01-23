إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

صرح الحارس الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر إكرامي، أن نادي الزمالك سيصعد إلي الدور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيستغل عامل الجمهور في المباراة المقبلة أمام مازمبي الكونغولي والذي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.





وأكد إكرامي عبر قناة "تايم سبورت": "أعتقد أن الزمالك سوف يتأهل لدور الـ8 خاصة أن المباراة المقبلة، ستكون على ملعبه، ونتمنى أن يتأهل".





وعقب إكرامي على قرار إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب المقاصة قائلًا: "أعتقد أن ميدو غير موفق مع المقاصة، على الرغم من أنه فريق مميز لكن الإصابات وعدم التوفيق بالإضافة إلى عدم التفاهم مع اللاعبين من أهم أسباب فشل ميدو".





وواصل حارس الأحمر السابق تصريحاته : "البديل الأنسب للمقاصة حاليًا لن يكون مدرب أجنبي، وأظن أن يتعاقد المقاصة مع مدرب مصري، خاصة أنه لن يبذل جهدا كبيرا في التعرف على إمكانيات اللاعبين".





وتطرق حارس الفراعنة الأسبق عن مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية: "الإسماعيلي فريق كبير وتحسن أداءه مع المدرب الجديد، ولكن مواجهة الاتحاد خارج التوقعات".





واستكمل إكرامي حديثه : "الإسماعيلي يسير بشكل جيد، والاتحاد السكندري أيضًا فاز في المباراة السابقة في الدوري أمام طلائع الجيش، لذلك المباراة خارج كل التوقعات".





وإختتم تصريحاته: "المصري البورسعيدي نتائجه متذبذبة في الفترة الأخيرة، بسبب الاستغناء عن بعض اللاعبين وعدم التوفيق، لكنه قادر بكل تأكيد على العودة من جديد لمستواه ونتائجه المميزة".