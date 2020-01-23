وزير التعليم: "الواسطة سبب العجز في توزيع المعلمين"



وأضاف "شوقي"، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الواسطة تسببت في سوء توزيع المعلمين والعجز في أعدادهم، معلقا:"بيجيلي طلبات واسطة ومجاملة عشان ننقل المعلم للمنطقة الأقرب لبيته وأهله ومحدش عايز يروح المناطق النائية".



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجهاز الإداري للدولة لا يوجد فيه تعيينات بما في ذلك المعلمين، حتى إن كنا في حاجة لا أستطيع تعيين معلمين ولهذا السبب نلجأ للعقود المؤقتة، وتخضع لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نعاني من سوء توزيع المعلمين بما يتسبب في حدوث نقص في الأعداد ولدينا معلمًا لكل 17 طالبًا ولكن إذا تم تقسيم وتوزيع المعلمين بشكل صحيح.