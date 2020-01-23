Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم: "الواسطة سبب العجز في توزيع المعلمين"

الخميس 23/يناير/2020 - 05:52 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
أشرقت حفني
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نعاني من سوء توزيع المعلمين بما يتسبب في حدوث نقص في الأعداد ولدينا معلمًا لكل 17 طالبًا ولكن إذا تم تقسيم وتوزيع المعلمين بشكل صحيح.

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الواسطة تسببت في سوء توزيع المعلمين والعجز في أعدادهم، معلقا:"بيجيلي طلبات واسطة ومجاملة عشان ننقل المعلم للمنطقة الأقرب لبيته وأهله ومحدش عايز يروح المناطق النائية".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجهاز الإداري للدولة لا يوجد فيه تعيينات بما في ذلك المعلمين، حتى إن كنا في حاجة لا أستطيع تعيين معلمين ولهذا السبب نلجأ للعقود المؤقتة، وتخضع لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير توك شو التربية والتعليم أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 8 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ ساعة

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 12 ساعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 11 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: مصروفات المدارس اليابانية "رخيصة" مقارنة بما يقدم في الخاصة (فيديو)

وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف المناهج الجديدة (فيديو)

"التعليم" لـ المعلمين: إلغاء كافة صحف الأحوال الورقية بداية من يناير المقبل

"التعليم": توزيع التابلت على 2250 مدرسة ثانوية.. الاثنين

"التعليم" تعلن عن مسابقة توظيف جديدة للمعلمين

لـ"معلمين الوظائف المؤقتة".. تعرف على آخر تطورات المسابقة وموعد استلام العمل"تقرير"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

05:30 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status