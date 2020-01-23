ناصر العمران.. 7 دقائق في تحقيق حلم طوكيو وموقف طريف أو ربما حظ سيء

استطاع المنتخب السعودي الأولمبي أن يتأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد، وبذلك فقد حجز الأخضر تواجده في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في اليابان الصيف المقبل.





7 دقائق احتاجها ناصر العمران لتحقيق الحلم





تعسر الأمر على المنتخب السعودي، جلس المدرب يفكر في خطة جديدة أو عمل تغيير لفك الاشتباك وتحقيق الحلم، حتى جاءت الدقيقة 80 ليدخل ناصر العمران، ويطلق صاروخية في الدقيقة 87 تعلن عن تقدم الأخضر بهدف دون رد.





المنتخب السعودي للمرة الثالثة سيتواجد في الأولمبياد، وكان قد سجل آخر مشاركاته في اتلانتا 1996، والتي ودعها من دور المجموعات بعد خسارة الثلاث مباريات.





والمشاركة الأولى في لوس أنجلوس 1984، حينها خرج بشكل مؤسف بعد فوز وهزيمتين، وخاصة الهزيمة في المباراة الختامية في دور المجموعات حين تلقت شباكه 6 أهداف أمام ألمانيا.





موقف طريف وربما حظ سيء





تغنى الجميع بما قدمه ناصر العمران واحتفوا به حفاوة شديدة، بعد تسجيله هدف الفوز والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





الهدف سُجل كالتالي، ناصر العمران أطلق صاروخيته نحو مرمى المنتخب الأوزبكي، ارتطمت الكرة أثناء دخولها المرمى في لاعب المنتخب عبدالله الحمدان، والجميع احتسبه للعمران.





ولكن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي كان له رأي آخر، وسجل الهدف بإسم عبدالله الحمدان، ليزال بذلك إسم العمران من سجل تاريخي كهذا، رغم أنه صاحب الهدف، والحظ لعب دوره.



