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مي كساب توجه رسالة من خلال "الفجر الفني" ليوسف فوزي

الخميس 23/يناير/2020 - 04:47 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة مي كساب رسالة إلى الفنان يوسف فوزي، الذي أخذ قرار اعتزال مهنة التمثيل بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وقالت كساب لـ"الفجر الفني": يوسف فوزي من الفنانين الكبار الذين أعطوا الفن كثيراً، ونحن تعلمنا منه، وهو أخذ القرار الصحيح.

وأضافت مي قائلة"ربنا يديله الصحة ويطول فى عمره، وأنا اشتغلت معه وهو من الفنانين الذين أحبهم واتعلمت منهم الكثير.

يشار إلى أن الفنان يوسف فوزي ابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بالشلل الرعاش، واعتزل الفن عام 2016، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد"

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل"اللعبة"، الذي يعرض حالياً، وهو من بطولة" هشام ماجد، شيكو، مي كساب،محمد سلام،أحمد فتحي، بيومى فؤاد،سامى مغاوري، محمد ثروت،ميرنا جميل"،تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونسى.
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