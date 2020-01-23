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نجل أحد شهداء الشرطة: "نفسي أموت زي أبويا"

الخميس 23/يناير/2020 - 05:24 ص
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الشهيد علي المليجي
الشهيد علي المليجي
أشرقت حفني
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قال أحمد علي المليجي، نجل الشهيد علي المليجي، أحد شهداء الشرطة، إنه كان يتمنى وجود والده معه خلال احتفالات عيد الشرطة ويحلم بالالتحاق بالجيش أو الشرطة، معلقا:"أنا نفسي أموت شهيد زي أبويا".

وأضاف المليجي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة الداخلية قدمت له وظيفة وتساعده وأسرته في أمور كثيرة وأن الوزارة تتواصل مع الأسرة باستمرار، مؤكدا أنهم سيشاركون في احتفالية عيد الشرطة.

وأوضح نجل الشهيد علي المليجي، أنه مازال منتظر الثأر من الإرهابيين وعودة حق والده من هؤلاء الخونة، وأنه مازال يفتقد والده رغم كل ما تحاول وزارة الداخلية تقديمه له وتعويضه عن هذا الفقد.
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