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بعد شائعة ارتباطه بـ ياسيمن عبدالعزيز.. العوضي يتغزل في الياسمينا على صوت منير

الخميس 23/يناير/2020 - 03:09 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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نشر الفنان احمد العوضي استوري خلال موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث قام بوضع مقطع من أغنية الياسمينا الكينج محمد منير في إشارة واضحة للغزل بالفنانة ياسمين عبد العزيز ، والذي يظن البعض أنه تربطه بها علاقة حب وارتباط وخاصة بعد صورهم الأخيرة خلال عيد ميلادها وأنها تعيش قصة حب معه خلال الفترة الأخيرة بعد عرض مسلسلها اخر نفس.


كانت ياسمين ترتدي في عيد ميلادها فستان أسود قصير مطرز بفصوص ذهبي وأعتمدت على تسريحة شعر ملفتة ومكياج واضح ، وكانت ترقص بروح من الخفة والمرح على أغنية" إنزل يا جميل" للفنان وليد توفيق، كان العوضي ومجموعه أخرى من أصدقاء ياسمين يشاركونها الإحتفال بعيد الميلاد.

علق العوضي على الفيديو بإيموشن حب في حين علق الجمهور علي الفيديو قائلين "كل سنه وانتي طيبة يا ياسمين، ولفت نظر الجمهور ثبات العوضي أثناء الموسيقى حيث أنه كان يصفق في هدوء فقط

يذكر أن أحمد العوضي شارك في مسلسل الاختيار وهو مسلسل يروي قصة حياة الشهيد أحمد منسي ويجسد "العوضي" دور الإرهابي"، هشام العشماوي في المسلسل ويقوم أمير كراره بتجسيد دور الشهيد البطل أحمد منسي وبدأ بتصوير دورة في المسلسل بعد الانتهاء من شديد الخطورة، ولص بغداد.
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