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محمد بركات يكشف مفاجأة حول تراجع مستوي المنتخب مع البدري

الخميس 23/يناير/2020 - 03:06 ص
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محمد بركات
محمد بركات
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تحدث محمد بركات مدير المنتخب المصري، عن سبب تراجع مستوى الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وصرح بركات أمس الأربعاء: "هناك حالة من عدم الرضا بعد مستوى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر".

وواصل مدير المنتخب المصري: "هناك عوامل كثيرة وراء حالة التراجع أهمها توقف مسابقة الدوري المحلي لفترة طويلة، بجانب غياب بعض العناصر الأساسية مثل محمد صلاح وحمدي فتحي وإصابة الثنائي أحمد حسن كوكا وأحمد جمعة".

وأكمل بركات حديثه: "المرحلة المقبلة ستشهد ضم بعض الوجوه الجديدة بالدوري المحلي لكن بشرط الحفاظ على حالتهم الفنية قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل".

فيما علق بركات على مجموعة مصر في تصفيات المونديال مؤكدًا: "مجموعة جيدة لكن علينا الاعتراف بعدم وجود منتخب ضعيف في أفريقيا، نسعى لاحترام جميع المنافسين والظهور بشكل جيد".

وإختتم بركات تصريحاته: "إقامة تصفيات كأس العالم عقب تصفيات أمم أفريقيا 2021، قرار جيد من أجل زيادة تركيز اللاعبين".

الجدير بالذكر أن قرعة تصفيات المونديال أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا.

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