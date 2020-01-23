مكافأة مالية للمنتخب السعودي بعد تأهله لأولمبياد طوكيو 2020

أمر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصرف مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً وذلك تقديراً لآدائهم المميز بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020 وتحفيزاً لهم قبل المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في تايلاند.





وتمكن المنتخب السعودي الأوليمبي من التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس على أوزبكستان بهدف نظيف جاء في الدقيقة 87، حيث أقيمت المباراة على استاد راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك في الدور قبل النهائي آسيا تحت 23 عاماً.





وبهذا الفوز ضمن المنتخب الأوليمبي السعودي حجز البطاقة الأولى من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.



