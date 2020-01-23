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خالد النبوي قبل مرضه لـ"الفجر الفني": حب الجمهور يمنحني الشجاعة لاستكمال مهمتي

الخميس 23/يناير/2020 - 03:03 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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التقي "الفجر الفني" بالنجم خالد النبوي قبل أزمة مرضه الأخيرة وكان يحتفل بنجاحه وسط الابطال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسط مظاهرة حب أقيمت خصيصا من الأطفال نظرا احبهم الشديد له، وننشر تصريحاته للموقع متمنيين له الشفاء العاجل.

أشاد الفنان خالد النبوي، بأداء الطفلة "ميرنا" إحدى بطلات فيلم "يوم وليلة" وهي من أصحاب القدرات الخاصة، مضيفا أنها كانت من أسباب نجاح العمل.

وقال النبوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"  وجود طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا العمل كان أحد الأسباب التي جعلتني أوافق على المشاركة، خاصة أنها تؤدي دور ابنتي في العمل وكان لابد من إظهار كيف اتعامل معها وهذا يجب أنه يرصده الفن ولابد من عدم تجاهله".

وأضاف " أنا سعيد للغاية بحضوري اليوم، وبمشاهدة الأطفال والشعور بالسعادة والحب التي يشعرون بها".

ووجه خالد النبوي رسالة إلى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة " أقول لهم مهما شعرتم بالتعب، اتعبوا لأن كل واحد في بيته ملاك أحيانا نقول على كتفه ملاك، كل واحد في بيته ملاك يتعب".

وتابع " هناك جملة أقولها في الفيلم لابنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا هدخل الجنة بسببك وهذه الجملة من أجمل الجمل التي حبيتها كثيرا في السيناريو الذي كتبه الاستاذ يحيى مؤلف الفيلم".

وأتم تصريحاته " الجمهور هو السبب الذي يجعلني استكمل رسالتي في الفن، لأن مهنتنا صعبة للغاية وأنا لو أردت السير عكس التيار الأمر صعب جدا وقاسي جدا، والدليل أنني وافقت على المشاركة في مسلسل ممالك النار رغم أنه تاريخي ورفضت مسلسل اجتماعي، ومع ذلك نجاح المسلسل التاريخي وردود الأفعال الكبيرة من الجماهير هذا يمنحني الشجاعة على استكمال مهمتي".
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