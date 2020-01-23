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الزمالك ضد مازيمبي.. سجل "مُخيب" للزمالك أمام الأندية الكونغولية (أرقام)

الخميس 23/يناير/2020 - 02:54 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يفتح استاد السلام أبوابه يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 لاستضافة مواجهة نارية ستجمع الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم الجمعة 24 / 1 / 2020، والساعة العاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لمباريات بطولات الإتحاد الإفريقي "كاف".

ترتيب "مجموعة الزمالك" قبل الجولة الخامسة:

يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن تأهله رسميًا للدور ربع النهائي بالبطولة القارية، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز على بطل الكونغو لحسم بطاقة تأهله رسميًا، ويأتي فريقي أول أغسطس وزيسكو يونايتد بالمركزين الثالث والرابع ويمتلك كل منهما نقطتين فقط.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد مازيمبي :

يمتلك فريق الزمالك تاريخًا مخيبًا أمام فريق مازيمبي الكونغولي، حيث تقابل الفريقين في 7 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز الفارس الأبيض في مباراة وحيدة، بينما تعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبو "ميت عقبة" 4 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أول مباراة جمعت فريق الزمالك مع نظيره مازيمبي كانت في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2002، وانتهت بالتعادل 1-1 وسجل للأبيض (عبد الحليم علي)، واستطاع بطل مصر الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 2-0 سجلهما (حسام حسن)، ليتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب على حساب الرجاء المغربي.

أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في الجولة الأولي من دور المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز مازيمبي بثلاثية نظيفة.

3 مباريات جمعت الزمالك مع مازيمبي في مصر، فاز كل فريق في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، سجل الفارس الأبيض 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

أندية الكونغو "بعبع" الزمالك في إفريقيا:

واجه الزمالك 4 أندية كونغولية في 15 مباراة سابقة خلال مشواره الإفريقي بواقع: ( 7 مواجهات مع مازيمبي – 4 مواجهات مع فيتا كلوب – مباراتين مع إيمانا – مباراتين سانجا بليندي)، فاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك 12 هدفًا في شباك أندية الكونغو واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

التقي الزمالك مع الأندية الكونغولية في 13 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الفارس الأبيض في 3 مباريات وسجل 9 أهداف، بينما خسر 7 مباريات واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهم.

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