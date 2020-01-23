صلاح عبداالله يروج لفيلم "صندوق الدنيا"

وج الفنان صلاح عبد الله، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "صندوق الدنيا"، وذلك من خلال نشر بوستر الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق عبد الله، على البوستر قائلًا:"لان فيه بشر ما بقوش بشر والشر زاد وانتشر صندوق الدنيا بقي لس تمنتاشر".





ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالنجاح لكل اعمالك" واضاف آخر"منور يافنان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق يانجم".



ويذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله، فيلم "لص بغداد"، الذي شارك به كضيف شرف، وشارك في البطولة أمينة خليل ومحمد امام وأحمد العوضي وياسمين رئيس، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي.