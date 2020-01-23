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نتفليكس تكشف مفاجأة للمشتركين والدفع بالمصري.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن توفير خاصية الدفع بالجنية المصري لأعضائها في جمهورية مصر العربية.

وسيكون بإمكان الأعضاء الجدد والحاليين الدفع بالجنية المصري ابتداءً من فترة الاشتراك أو تجديد الاشتراك.

ويمثل التعديل تغييرًا في العملة فقط، مع بقاء أسعار الباقات الثلاث كما كانت سابقًا بسعر الدولار.
● الخطة الأساسية: 120 جنيه مصري
● الخطة القياسية: 165 جنيه مصري
● الخطة المميزة: 200 جنيه مصري

ويمثل هذا التغيير في الدفع بالجنية المصري أحدث جهود Netflix لإضفاء الطابع المحلي على عروضها في السوق المصرية، ويأتي قُبيل إطلاق عملين مصريين من إنتاجات Netflix الأصلية، وهما "ما وراء الطبيعة" و"أبلة فاهيتا"، والمقرر إطلاقهما على الشبكة عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

وبهذه الخطوة، تنضم مصر إلى أسواق أخرى في المنطقة توفر لأعضائها إمكانية الدفع بالعملة المحلية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (الدرهم) والمملكة العربية السعودية (ريال سعودي).


وسيتم إبلاغ أعضاء الشبكة في مصر حول التغيير في العملة من خلال رسائل البريد الإلكتروني، وسيكون باستطاعتهم استعراض خيارات الخطة وتفاصيل الحساب من خلال زيارة حسابهم أو البحث عن مزيد من المعلومات عبر مركز خدمة العملاء.
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