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في ذكرى ميلاد عزيزعثمان تعرف على أهم أعماله

الخميس 23/يناير/2020 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تحتفل اليوم الساحة الفنية، بذكرى ميلاد الفنان عزيز عثمان، استطاع أن يجذب قلوب وعقول المشاهدين بأسلوبها السهل الممتع، وعرف عنه بأختياراته المناسبة للأدوار التي تضيف له ولمسيرته الفنية.



عن حياته

ولد عزيز عثمان، في القاهرة 23 يناير عام 1893، وهو ابن الموسيقار القديم محمد عثمان، وزوجته ليلى فوزي.


عن بدايته الفنية

بدا مشواره السينمائي من خلال فيلم لعبة الست 1946 مع نجيب اليرحاني وتحية كاريوكي وعبد الفتاح القصري وماري منيب.


أهم أعماله

قدم العديد من الأعمال الناجحة من ضمنها "يا ظالمني لسانك حصانك ابن للإيجار المنتصر مشغول بغيري آخر كذبة ومكتب الغرام وأيام شبابي وحلاوة آسير العيون أنا ذنبي ايه ست الحسن وسماعة التلفزيون المرأة كل شئ نص الليل عنبر الستات عفاريت".


أهم أغانيه


حقق نجاحًا كبيرًا في تقديم الاغاني مثل "بطلوا ده واسمعوا ده وأيوة يا فندم تحت الشباك روحي نومة فرفش ياكبير موال غريب وفارقتكم.


عن وفاته

رحل الفنان عزيز عثمان، عن عالمنا 24 فبراير 1955 عن عمر يناهز 62 عامًا.
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