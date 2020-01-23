Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ملوك الصالات" .. برنامج يومي لـ "نيرة الأحمر" على شاشة الزمالك

الخميس 23/يناير/2020 - 01:05 ص
Advertisements
نيرة الاحمر مقدمة ملوك الصالات
نيرة الاحمر مقدمة ملوك الصالات
الفجر الرياضي
Advertisements
تقدم الإعلامية نيرة الأحمر، برنامج "ملوك الصالات" على شاشة قناة الزمالك، و التى ينطلق بثها ،  في الحادية عشر من مساء اليوم الأربعاء.

البرنامج يلقي الضوء على كل ما يخص الألعاب الأخر داخل القلعة البيضاء، كما يفتح الملفات و القضايا الخاصة بالرياضة المصرية ومتابعة أخبار كل الاندية والاتحادات الرياضية .

ومن المقرر أن يتم بث البرنامج في السادسة مساءً ولمدة 5 أيام اسبوعيا من السبت الى الاربعاء.

يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي أسامة دعبس، وفريق الإعداد يتكون من الزملاء السيد خلف الله و عبدالرحمن أبو هاشم وأميرة بخيت .

وتنطلق قناة الزمالك بشكل رسمي في الحادية عشر من مساء اليوم، الأربعاء، عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال برنامج احتفالي  يجمع كافة مذيعي البرامج، فضلاً عن مجلس إدارة النادي للإعلان عن الافتتاح الرسمي للقناة، على أن تبدأ برامج الهواء، بداية من غدا، الخميس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيرة الاحمر مقدمة ملوك الصالات قناه الزمالك العيا

أخبار تهمك

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ ساعة و 18 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 6 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 6 ساعات

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 4 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

كريم شحاتة: الأهلي يشعر بالخطر هذا الموسم بسبب بيراميدز

أسامة حسني يظهر ببرنامج جديد على شاشة الأهلي

الليلة.. انطلاق قناة "الزمالك"

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

عبر هذا التردد.. ترقبوا اليوم تشغيل قناة الزمالك zamalek channel الجديدة

قبل انطلاقها اليوم.. تعرف على تردد قناة الزمالك والبرامج المقرر عرضها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status