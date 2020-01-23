كأس ملك إسبانيا .. عبور الكبار ومفاجآت طفيفة وخماسي في الإنتظار

بدأت أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" مشوارها في بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور الثالث "دور الـ 32" من البطولة أول أمس الثلاثاء 21 يناير.





وستمتد المرحلة المقامة من مباراة واحدة على مدار ثلاثة أيام، تنتهي اليوم الخميس 23 يناير، حيث سيتم معرفة الأندية الـ 16 المتأهلة للدور التالي.





وأقيمت حتى الآن 11 مباراة، أفرزت 11 متأهلاً لدور الـ 16 من البطولة، دون أن تشهد المباريات نتائج صاخبة أو مفاجآت مدوية.





عبور الكبار





عبر برشلونة بصعوبة عقبة مضيفه إيبيزا بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث تقدم خافيري بيريز إيبيزا، قبل أن يسجل أنطوان جريزمان لبرشلونة ثنائية، وذلك على ملعب "كان موسيس".





لحق ريال مدريد ببرشلونة بعد أن تخطى مضيفه سلامينكا بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل للنادي الملكي جاريث بيل وخوان جونجورا بالخطأ ضد مرماه وبراهيم دياز، مقابل هدف لألفارو روميرو.





وتأهل حامل اللقب فالنسيا للدور ذاته، بتغلبه على مضيفه لوجورنيس بهدف نظيف بملعب "لا جواناس"، حيث سجل هدف الخفافيش ماكسي جوميز.





تأهل منطقي





تغلب أتليتيك بلبلاو بشق الأنفس على مضيفه إلتشي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم إينياكي ويليامز لبلباو وتعادل فيديل لإلتشي.





وأقصي ريال سوسيداد ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد على ملعب أويتا، سجلهما أندير بارينتاتشيا وألكسندر أيساك، بينما تغلب فيالريال على مضيفه جيرونا بثلاثية دون رد سجلها راميرو فيونيس موري والنجم سانتي كازوورلا والنيجيري صامويل تشوكويزي.





وفاز أشبيلية على ضيفه ليفانتي بثلاثة مقابل هدف على ملعب سانشيز بيزخوان، سجلها لوكاسأوكامبوس وفيرناندو وأوليفير توريس، مقابل هدف لأوسكار دوراتي.





وبالمثل فاز غرناطة على مضيفه بادالونا في الوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي، حيث تقم إسماعيل كوبياشي لغرناطة، قبل أن يتعادل ميجيل روبوستي لبادالونا، قبل أن يسجل غرناطة هدفين في الوقت الإضافي بواسطة ماكسيم جونالو وكارلوس فيرنانديز.





وأطاح أوساسونا بمضيفه ريكرياتيفو بثلاثية مقابل هدفين في مباراة إمتدت لأشواط إضافية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدفين لهدفين، حيث سجل لأوساونا خيمي أفيلا وداركو براساناتش، وذلك بعد تقدم ريكرياتيفو بهدفي جورج موسيو وفاكوندو رونكاليا ضد مرماه، قبل أن ينتزع أوساسونا هدفاً في الوقت الإضافي عبر إينيجو بيريز.





مفاجآت طفيفة





وكعادة مباريات الكؤوس، لم تخل مباريات كأس الملك من المفاجآت، حيث أطاح ريال سرقسطة من الدرجة الثانية بضيفه مايوركا بثلاثية لهدف، حيث تقدم سرقسطة بثلاثية أليكس بلانكو وخافي بوادو وميجيل ليناريس، قبل أن يسجل أليكس فيباس هدف مايوركا.





وتكرر الأمر مع بلد الوليد ضد مضيفه تينريفي الذي تغلب عليه بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لتينريفي جوسيلو وداني جوميز، وذلك عقب التأخر بهدف ساندرو راميريز.





خماسي منتظر





وتقام اليوم الخميس 23 يناير خمسة مباريات في ختام الدور، حيث يستضيف فريق إيبرو نظيره ليجانيس، ويحل سيلتا فيجو ضيفاً على ميرانديس، وإيبار ضيفاً على باداخوز.





ويحل فريق ريال بيتيس ضيفاً على رايو فايكانو، بينما يختتم الدور بلقاء أتليتيكو مدريد بمضيفه ليونيسا.