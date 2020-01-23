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مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 23/يناير/2020 - 12:51 ص
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الدوري السعودي
الدوري السعودي
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تنطلق فعاليات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، عندما يلاقي الفتح ونظيره ضمك في افتتاحية منافسات الأسبوع.

وكانت قد اختتمت مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين، يوم العشرين من شهر يناير الجاري، بلقاء الهلال والفيصلي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين.

مباريات الخميس 23-1-2020

الفتح ضد ضمك، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباريات الجمعة 24-1-2020

الفيحاء ضد التعاون، عند الساعة الـ2:35 بتوقيت مصر، والـ3:35 بتوقيت السعودية، والـ12:35 بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

النصر ضد الإتفاق، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

الحزم ضد الوحدة، عند الساعة الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

مباريات السبت 25-1-2020

أبها ضد الفيصلي، عند الساعة الـ2:35 بتوقيت مصر، والـ3:35 بتوقيت السعودية، والـ12:35 بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

الهلال ضد الشباب، عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، ، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

الاتحاد ضد العدالة، عند الساعة الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :

1- الهلال برصيد31 نقطة
2- النصر برصيد 30نقطة
3- الأهلي برصيد 26 نقطة
4- الرائد برصيد 26 نقطة
5- التعاون برصيد 25 نقطة
6- الوحدة برصيد 24نقطة
7- أبها برصيد 23نقطة
8- الفيصلي برصيد 21 نقطة
9- الشباب برصيد 21 نقطة
10- الاتفاق برصيد 17 نقطة
11- الفيحاء برصيد 17 نقطة
12- الحزم برصيد 15 نقطة
13- الاتحاد برصيد 14 نقطة
14- الفتح برصيد 9 نقاط
15- العدالة برصيد9 نقاط
16- ضمك برصيد 8نقاط
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