وزير التعليم يفضح "شاومينج"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير البنية التحتية للتعليم يمثل ملحمة شاركت فيها كل مؤسسات الدولة، موضحًا: "الامتحان الإلكتروني يحدث في 2616 مدرسة، ونعمل حاليًا على امتحانات الصف الثاني الثانوي".



وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء، أن الوزارة تتابع الامتحانات من مبنى وزارة التعليم، وترى من دخل الامتحان واستلم النتيجة، متابعًا: "استفدنا من تجربة العام الماضي من أداء الامتحان بشكل إلكتروني".



وتابع وزير التربية والتعليم، أنه أدخل عنصر التكنولوجيا في المنظومة التعليمية للحد من ظاهرة الغش وتسريب الامتحان التي نعاني منها، مؤكدًا أن التكنولوجيا تحد من ظاهرة تسريب الامتحانات، معلقا:" الامتحان اللي بيعملوا كمبيوتر مش بشر لذلك صعب يتسرب، والأسئلة تؤخذ من بنوك الأسئلة، ويصنع الاختبار قبل ميعاد بثواني".



واستطرد قائلًا: "شاومينج بيضحكوا على الناس ويقولوا الامتحان بيتسرب وده كلام غير حقيقي خالص.. أما الغش انخفضت النسبة فيه من 2% إلى 90%"، لافتا إلى أن الغش كان منتشر في مراحل النقل بنسبة 90%."

