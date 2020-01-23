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يدعم الاقتصاد القومي.. تفاصيل مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم

الخميس 23/يناير/2020 - 08:09 ص
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مجمع الإنتاج الحيوانى
مجمع الإنتاج الحيوانى
كريم وزيري
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تلعب الثروة الحيوانية تلعب دورًا مهما فى دعم الاقتصاد القومي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية، والسيطرة على أسعار واحدة من أهم السلع الإستراتيجية، تفاديًا لأي متغيرات تطرأ على الساحة العالمية من تقلبات سياسية أو اقتصادية.

ويهدف المشروع للمساهمة في سد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار، وإدخال سلالات جديدة محسنة وراثيًا للسوق المحلي، ما يعود بالنفع على المواطن المصري والاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد بزيادة الاعتماد على السلالات المحسنة وراثيًا والمنتجة محليًا، ولتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأعلاف تم التخطيط لزراعة محاصيل العلف اللازمة للمشروع، كما تم إنشاء عدة منافذ حضارية ثابتة، وأخرى متحركة لطرح كافة منتجات الشركة للمواطنين.

وقامت الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى بعد الإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال بإعداد المخطط العام لمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، ويشمل مجمعات نموذجية لإنتاج اللحوم والألبان ومجازر آلية حديثة ومصانع لحوم ومعلبات وألبان ومنتجاتها.

ويعد المشروع منظومة متكاملة حيث تم خلالة مراعاة كافة المعايير الفنية والعلمية وعوامل الأمان الحيوي والإستغلال الأمثل للمواقع المتاحة، وتعظيم العائد بتحقيق القيمة المضافة.

وتكفلت الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى بكافة مشتملات المزارع النموذجية، من بنية تحتية، وإدارية، ومستشفيات بيطرية، ومعامل تحاليل، ومراكز للتلقيح الصناعي، والتحسين الوراثي، ومصانع أعلاف عملاقة، وخطوط للتعبئة، طبقًا لأحدث التقنيات العلمية للحفاظ على اللحوم مبردة أطول فترة ممكنة لضمان الاحتفاظ بأعلى قيمة غذائية تصل للمواطن المصري.

كما تم تجهيز محطات لمعالجة الصرف بكافة المجمعات، والمصانع والمجازر الآلية لإعادة إستخدامها فى الزراعة مع إحكام السيطرة على كافة المزارع، والمصانع، ووحدات المشروع، من خلال المراقبة وتسجيل وتحليل البيانات.

وأيضًا تمت مراعاة عند تنفيذ المشروع كافة الاعتبارات والمعايير العلمية، والتي تتمثل في البعد الوقائي والبيئي والقرب من محاور الطرق ومصادر المياة والكهرباء والموقف الوبائي في كل منطقة عند الاختيار.
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