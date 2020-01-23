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الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث يوجه تحذير مهم للنساء (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 12:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، من استخدام مواد التجميل (الميك آب) سواء كان مغشوشا أم غير مغشوش، خاصة أن جميع مستحضرات التجميل كلها عبارة عن مواد كيميائية، معقبًا: "لازم أول ما ندخل البيت نغسل وجهنا".

وتابع "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مستحضرات التجميل "الماركات" تتفاعل أحيانًا مع الشمس، وتؤدي إلى التهاب الوجه، فما بالك بمستحضرات المغشوشة، لافتًا إلى أن الالتهابات الناتجة عن مستحضرات التجميل قد تصل إلى حروق مثل الحروق الناتجة من المياه السحنة، وبعد علاجها تترك آثار على الجلد.

وشدد الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، على ضرورة شراء مستحضرات التجميل من أماكن موثوق بها، لافتًا إلى أن كريم تثبيت الشعر المعروف بـ"الجل" أيَا قد يؤدي إلى بعض الأضرار في الشعر.
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هاني الناظر مستحضرات التجميل توك شو أخبار

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