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مستشار البيت الأبيض يلغي زيارة مقررة إلى إسرائيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:40 م
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جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
وكالات
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أعلن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث السلام للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، إلغاء زيارتهما المقررة إلى إسرائيل، فيما أعلن البيت الأبيض معارضته أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن، فريق السلام الأمريكي الموجود في سويسرا لحضور مؤتمر دافوس الاقتصادي سيعود إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية مع الرئيس دونالد ترامب، ولن يتوجه إلى إسرائيل كما هو مقرر".

وقال مسؤول في إدارة ترامب لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "الفريق قرر عدم القيام بالزيارة، بعد أن تأخرت رحلته بسبب الظروف الجوية".

ولم يتضح ما إذا كان فريق خطة السلام المعروفة بـ(صفقة القرن) سيعيد جدولة موعد زيارته إلى إسرائيل، والتي كان من المفترض أن تشكل خطوة حساسة قبيل اتخاذ قرار نشر الخطة من عدمه قبل الانتخابات الإسرائيلية في مايو المقبل.

وترافق هذا التطور مع إعلان مسؤول أمريكي أن "البيت الأبيض يعارض أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب، لضم أجزاء من الضفة الغربية، قبل نشر خطته المرتقبة لتسوية الصراع".

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن "الإدارة الأمريكية أوضحت موقفها للحكومة الإسرائيلية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دراية كاملة بأن الولايات المتحدة لا تريد أي خطوات أحادية من قبل إسرائيل".

وأرجأ البيت الأبيض أكثر من مرة العام الماضي، نشر الخطة بانتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

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الكلمات المفتاحية

زيارة جاريد كوشنر البيت الأبيض إلغاء

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