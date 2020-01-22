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تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:42 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
عبدالقادر عرابي
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أنقذ المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه برشلونة اليوم من الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسانيا، عندما سجل هدفين حول بهما خسارة فريقه بهدف أمام إيبيزا من الدرجة الثالثة، لفوز بهدفين في اللحظات الأخيرة، في إطار مواجهات دور الـ 32، بملعب "كان موسيس".

ورغم الفوز والتأهل لدور الـ 16، لم يخف كيكي سيتين مدرب برشلونة حزنه من آداء فريقه ومعاناته أمام فريق متواضع مثل إيبيزا، حيث عبر ستين عن غضبه بأنه "كره فريق برشلونة" خلال مباراة اليوم.

وأدلى سيتين بتصريحات تناقلتها صحيفة ماركا قائلاً: "كرهت هذا الفريق اليوم، الآداء كان مخزياً في الساعة الأولى من المباراة".

وأضاف: "إنتظرت مردودا جيداً من اللاعبين، لكن أرضية الملعب كانت سيئة جداً، لعب إيبيزا بعنف شديد ودفاع قوي، لم تكن مواجهة سهلة".

وواصل: "أريد أن أوجه التحية لإيبيزا على آدائهم اليوم، لقد لعبوا بشكل جيد، فشلنا في تسديد كرة واحدة حتى الدقيقة 67، واجهتنا صعوبات، والهدف المبكر عقد الأمور".

وتابع: "كانت مباراة هامة، عندما تمتلك مباراة في العودة تكون الأمور مختلفة، هذه المباريات تكون بمثابة فخ".

وعن مردو اللاعب الشاب أنسوا فاتي أتم: "نقوم بتوظيف بعض اللاعبين في أماكن جديدة، إنه يتطور بشكل كبير، وبالتأكيد سيكون مهم لنا في المستقبل".

وسجل جريزمان هدفين في الدقيقتين 72 و 94، قاد بهما برشلونة للتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الملك.


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الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين مدرب سيتين برشلونة إيبيزا

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