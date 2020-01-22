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سوهاج يضم لاعب الشباب الكويتي لنهاية الموسم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:35 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل أحمد كشري، المدير الفني لفريق نادي سوهاج، سلسلة تدعيمات الفريق، ونجح في التعاقد مع اسلام فتحي لاعب الترسانة، وبلدية المحلة، والشباب الكويتي، السابق لنهاية الموسم، في صفقة انتقال حر للاعب.

وتعد صفقة اسلام فتحي، هي ثالث صفقات الفريق السوهاجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق تزامنا مع انطلاق منافسات الدور الثاني للقسم الثاني، بعد أن نجح في التعاقد مع أسامة رجب، قلب دفاع انبي السابق، والايفواري يعقوبا كمارا.

يذكر ان احمد كشري تولي قيادة الفريق السوهاجي خلفا لنبيل محمود، المدير الفني السابق، الذي تقدم بإستقالته من قيادة الفريق بسبب سوء النتائج، ليبدأ كشري مع الفريق رسميا من الجولة الأولى للدور الثاني للمجموعة الأولى، ويحقق الفوز في أول لقاء أمام المنيا بهدف دون رد.

ويحتل فريق نادي سوهاج المركز العاشر، بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد15 نقطة.
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