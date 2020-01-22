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29 قتيل في هجوم مسلح على أبيي جنوب السودان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شن مجهولون بهجوم مسلح على قرية بمنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 29 شخص.

وقال كول ألور كول رئيس إدارة أبيي: "الهجوم وقع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، إذ أغار رجال عرب المسيرية على قرية كولوم التي يقطنها الدينكا قرب مدينة أبيي وأضرموا النار في بعض البيوت".


وذكر كول، أن الهجوم أسفر عن مقتل 29 شخصا، وإصابة 18 آخرين، وقال: "بعض الجثث احترقت ولم يعد يمكن التعرف عليها".


وتابع: "الوضع هادئ حاليا والسكان عادوا جميعا، وهم الآن يعدون مقابر جماعية للضحايا".


وأضاف، أن المهاجمين يهدفون على الأرجح إلى إخراج السكان من المنطقة النائية من أجل تعزيز وصولهم للمراعي والموارد.


وكان من المقرر حل وضع منطقة أبيي عبر الاستفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005 سبق انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكن الاستفتاء لم يعلن.


والمنطقة تضم احتياطيات نفطية، وتقطنها قبائل الدينكا وعرب المسيرية اللذين عادة ما يقصدون جنوب السودان لرعي الماشية.

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الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح مقتل جنوب السودان أبيي 29

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