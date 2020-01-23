أسعار الذهب اليوم الخميس 23-1-2020.. تراجع جديد في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 592.56 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.66 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.74 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,549 جنيها.



أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.56 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.66 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 792.74 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,549 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 779 إلى 782 عيار 22 714 إلى 717 عيار 21 682 إلى 684 عيار 18 585 إلى 586 عيار 14 455 إلى 456 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.240 إلى 24.311 الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472 الكيلو 779.429 إلى 781.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.74جنيه 50.14 $ سعر الذهب عيار 22 726.68جنيه 45.96 $ اسعار الذهب عيار 21 693.66جنيه 43.87 $ اسعار الذهب عيار 18 592.56جنيه 37.61 $ سعر الذهب عيار 14 462.43جنيه 29.25 $ سعر الذهب عيار 12 397.03جنيه 25.07 $ سعر الذهب عيار 9 297.28جنيه 18.80 $ اسعار أوقية الذهب 24,654 جنيه 1,559 $ اسعار جنيه الذهب 5,549 جنيه 351.00 $ اسعار كيلو الذهب 792,738 جنيه 50,145 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 22 يناير 792.74 693.66 594.56 462.43 396.37 21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04 20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87 19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40 18 يناير 792.80 693.61 594.61 462.47 396.40 17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39 16 يناير 790.87 692.03 593.16 461.34 395.44 15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99 14 يناير 790.09 694.38 592.58 460.89 395.04 13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78

أسعار الذهب عالميًا:





تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 1556.70 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1556.52 دولار للأوقية.



