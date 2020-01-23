أسعار الذهب اليوم الخميس 23-1-2020.. تراجع جديد في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
779 إلى 782
|
عيار 22
|
714 إلى 717
|
عيار 21
|
682 إلى 684
|
عيار 18
|
585 إلى 586
|
عيار 14
|
455 إلى 456
|
عيار 12
|
390 إلى 391
|
الاونصة
|
24.240 إلى 24.311
|
الجنيه الذهب
|
5,456 إلى 5,472
|
الكيلو
|
779.429 إلى 781.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
792.74جنيه
|
50.14 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
726.68جنيه
|
45.96 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
693.66جنيه
|
43.87 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.56جنيه
|
37.61 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
462.43جنيه
|
29.25 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
397.03جنيه
|
25.07 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.28جنيه
|
18.80 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,654 جنيه
|
1,559 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,549 جنيه
|
351.00 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
792,738 جنيه
|
50,145 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
22 يناير
|
792.74
|
693.66
|
594.56
|
462.43
|
396.37
|
21 يناير
|
792.07
|
693.08
|
594.07
|
462.05
|
396.04
|
20 يناير
|
791.73
|
692.78
|
593.81
|
461.85
|
395.87
|
19 يناير
|
792.80
|
693.71
|
594.61
|
462.47
|
396.40
|
18 يناير
|
792.80
|
693.61
|
594.61
|
462.47
|
396.40
|
17 يناير
|
792.77
|
693.69
|
594.59
|
462.45
|
396.39
|
16 يناير
|
790.87
|
692.03
|
593.16
|
461.34
|
395.44
|
15 يناير
|
793.97
|
694.74
|
595.49
|
463.15
|
396.99
|
14 يناير
|
790.09
|
694.38
|
592.58
|
460.89
|
395.04
|
13 يناير
|
793.56
|
694.38
|
595.18
|
462.91
|
396.78