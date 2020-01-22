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زوجة على أبوالقاسم بعد إعادة محاكمته: "ربنا يبارك في السيسي"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:21 م
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بوابة الفجر
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وجهت ابتسام سلامة، زوجة علي أبوالقاسم المهندس المصري المحبوس بالسعودية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعادة محاكمة زوجها في المملكة، قائلة: "ربنا يبارك ليك يا سيادة الرئيس لأن بعد تبينه قضية زوجي، تم تحديد جلسة إعادة المحاكمة في 16 فبراير المقبل".

وتابعت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن زوجها سعيد جدًا بالإجراءات الأخيرة، ويثق في عدالة ونزاهة القضاء السعودي والمصري، لافتة إلى أن زوجها قام بالذهاب لاستلام إحدى المعدات للشركة التي يعمل بها في السعودية، فتم القبض عليه بسبب وجود مواد مخدرة في هذه المعدة، وتم توجيه تهمة حيازة وجلب مواد مخدرة له.

ووجهت الشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، على جهوده في هذه القضية، معقبة: "النائب العام سافر بنفسه لتسليم طلب إعادة محاكمة زوجي، بشكرك جدًا يا سيادة النائب العام".
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الكلمات المفتاحية

علي أبوالقاسم توك شو الرئيس السيسي اخبارمصر

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